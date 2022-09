Justice World Tour : Justin Bieber suspend sa tournée mondiale

Mardi 6 septembre 2022, par le biais d’un communiqué relayé par TMZ, l’artiste de 28 ans a expliqué qu’il avait atteint ses limites, après un récent concert au Brésil. «En sortant de scène, j’ai été submergé d’épuisement et j’ai réalisé que ma santé devait être une priorité maintenant, a-t-il expliqué. Je vais donc faire une pause pour le reste de la tournée. Ça va aller, mais j’ai besoin de me reposer et d’aller mieux.» Justin a ensuite remercié ses fans qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. En juin 2022, le Canadien, atteint du syndrome Ramsay Hunt, provoquant une paralysie d’une partie de son visage, avait déjà annulé plusieurs dates de sa tournée. Un mois plus tard, il avait annoncé qu’il la reprenait.