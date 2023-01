Musique : Justin Bieber vend son catalogue musical pour 200 millions de dollars

290 chansons

Le «Wall Street Journal» avait évoqué une somme d’environ 200 millions de dollars en décembre, confirmée mardi à l’AFP par une source proche du dossier. Le répertoire comprend plus de 290 titres sortis avant le 31 décembre 2021, dont ses plus grands succès «Baby», «Sorry» et «Love Yourself».

Après Dylan, Springsteen…

À 28 ans, «Justin Bieber est l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps», se félicite Hipgnosis. Justin Bieber est l’un des plus jeunes artistes à conduire une telle opération. Parmi les transactions les plus importantes ces deux dernières années, figurent la vente des catalogues de Bob Dylan, ou Bruce Springsteen, pour qui Sony aurait mis plus de 550 millions de dollars sur la table. Avant eux, Tina Turner, Neil Young ou les Red Hot Chili Peppers, entre autres, avaient déjà réalisé de telles opérations.