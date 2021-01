Justin Bieber va-t-il bientôt célébrer des cultes chrétiens dans un église? Possible. Selon «Ok! Magazine», le chanteur de 26 ans suivrait une formation pour devenir pasteur. Le jeune homme, très croyant, voudrait ainsi remplacer Carl Lentz, ex-pasteur chrétien évangélique de la Hillsong Church de New York, où il se rend régulièrement. L’homme d’église de 42 ans, qui a été licencié par la direction en novembre 2020 pour adultère, avait baptisé Justin et l’avait secouru dans ses moments difficiles.