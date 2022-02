Athlétisme : Justin Gatlin prend sa retraite

Le sprinteur américain raccroche les pointes, à 40 ans, après une carrière couronnée de succès mais tourmentée par les affaires de dopage.

Justin Gatlin a annoncé sa retraite à l’âge de 40 ans jeudi, raccrochant ses pointes après une carrière marquée par une médaille d’or olympique sur 100 m, de multiples titres mondiaux et plusieurs suspensions dues au dopage.

«Je t’ai aimée, la piste. Tu m’as donné des larmes de tristesse et de joie, des leçons qui ne seront jamais oubliées. Le flambeau est passé, mais l’amour ne s’éteindra jamais. À vos marques, prêts… partez!» a écrit l’athlète, dans un message sur son compte Instagram.

Il a confirmé sa domination l’année suivante sur 100 m et 200 m aux Championnats du monde d’Helsinki.

Contrôles positifs

Entre-temps, un certain Usain Bolt a foudroyé le monde du sprint, raflant quasi tous les titres possibles aux JO et Mondiaux entre 2008 et 2016.