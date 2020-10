États-Unis : Justin Timberlake ressort les vieilleries pour soutenir Biden

Le chanteur américain encourage ses abonnés Instagram à voter pour le candidat démocrate, en se remémorant l’époque de son premier vote.

Justin Timberlake rejoint les célébrités qui soutiennent Joe Biden dans la course à l’élection présidentielle américaine, appelant les fans à voter pour un monde où le racisme est «condamné, pas toléré». La star a appelé ses 59,4 millions d’abonnés Instagram à voter le 3 novembre prochain, révélant qu’il avait pour sa part choisi Joe Biden, partageant une photo de lui à 19 ans, torse nu et dans une piscine. Il s’est remémoré la première fois qu’il a voté.



«Je crois que j’avais 19 ans (sur cette photo), ça devait être en 2000. Je passais beaucoup plus de temps à la salle. C’est aussi la première fois que j’ai voté. Je me rappelle juste que je pensais que c’était cool de voter, et je me suis senti très… adulte. Je ne pense pas que je saisissais l’importance de tout ça, ou d’avoir pris le temps d’apprendre ce que mon choix voulait dire. Maintenant, je sais à quel point nos voix peuvent être puissantes. Si vous votez pour la première fois, ou que vous n’êtes même pas sûr de voter, parce que vous pensez que votre voix n’aura pas d’impact, ou que vous n’avez pas confiance dans le processus, ou que ça semble compliqué… Tout ce que je peux dire est qu’on a besoin de vous», dévoile le chanteur, avec insistance.