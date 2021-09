Canada : Justin Trudeau chahuté lors d’un second débat électoral

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a été critiqué par ses rivaux politiques lors du deuxième débat mercredi, à moins de deux semaines du scrutin.

«Grand parleur mais petit faiseur»

«En six ans, vous avez le pire bilan du G7», a-t-il ajouté évoquant la hausse des émissions des gaz à effet de serre du pays. Justin Trudeau a défendu son bilan et affirmé que son parti avait le seul programme «ambitieux et réaliste» et dénoncé le «recul» environnemental que représenterait, selon lui, le retour des conservateurs au pouvoir. En fin de débat, il s’est montré virulent contre son principal rival, évoquant le «leadership mou» d’Erin O’Toole.