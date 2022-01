Covid-19 : Justin Trudeau fustige des influenceurs après une fête en avion

Le Canada est exaspéré par des influenceurs ayant fait la fête dans un avion à destination du Mexique. Justin Trudeau n’a pas hésité à les qualifier d’«Ostrogoths en vacances».

Un groupe de jeunes influenceurs, ayant fait la fête dans un avion à destination du Mexique, a suscité l’indignation au Canada et jusqu’au sein du gouvernement, amenant Justin Trudeau à évoquer mercredi des «Ostrogoths en vacances».

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et largement partagées, on voit de nombreux jeunes passagers regroupés dans l’avion sans masque ni distanciation physique, en train de boire, chanter et danser sous la musique diffusée par haut-parleurs.