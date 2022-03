Canada : Justin Trudeau sur le site d’un ancien pensionnat autochtone

Le Canada est secoué depuis plusieurs mois par les révélations faites sur les anciens pensionnats pour enfants autochtones.

«Je suis ému d’être ici», a confié Justin Trudeau, devant des chefs, aînés et anciens élèves de l’institution qui a accueilli des milliers d’enfants, de 1886 à sa fermeture, en 1981. «Le Canada tout entier pleure avec cette communauté» depuis cette découverte, a-t-il déclaré, soulignant «la profonde perte que cette communauté a ressentie au fil des générations à cause des séquelles laissées par les pensionnats».

«Soutenir la guérison»

Plus tard dans la journée, Justin Trudeau a affirmé que les pensionnats autochtones font partie de «notre histoire en tant que pays, et tant que nous ne l’aurons pas bien compris… et que nous ne nous engagerons pas à (faire) mieux, nous ne serons pas à la hauteur du genre de pays que nous aimons tous penser être».