Avant qu'Hélène fasse un carton sur petit écran, c'est bien les aventures de sa petit soeur, Justine qui faisait rêver les petites filles et les adolescentes. Et l'héroïne de «Premiers Baisers», la première série AB Production, a bien grandi et a quitté le monde de la télé. «Je me suis dit que le fait d'être comédienne ne durerait pas forcément éternellement», a confié Camille Raymond à Télé Star.