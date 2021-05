Voile - Justine Mettraux part à l’assaut de «The Ocean Race Europe»

«Mon intégration au sein de l’équipe s’est très bien passée, explique-t-elle. Nous nous sommes bien entraînés ce printemps et ce sera l’un de nos atouts face à nos concurrents, qui ont pour la plupart des IMOCA plus récents. Notre objectif est d’obtenir le meilleur résultat possible, mais aussi de progresser en vue de la course autour du monde «The Ocean Race» puis du Vendée Globe, que j’espère disputer avec un projet compétitif.» La course partira samedi de Lorient, en France, pour se terminer à Gênes, en Italie, en juin, avec des escales à Cascais (Portugal) et Alicante (Espagne).