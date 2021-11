Voile - Justine Mettraux victime d’un démâtage

Justine Mettraux et Simon Fischer ont été victime d’un démâtage mardi en fin de journée sur la Transat Jacques Vabre. Le 11th Hour Racing Team Alaka'i de la Suissesse et du Britannique est contraint à l’abandon. Les deux skippers sont sains et saufs et sécurisent pour le moment la situation. Ils devraient ensuite rejoindre un port de la côte nord espagnole.