Téva : Justine Piluso continue son aventure télévisuelle

Comme d’autres anciens candidats de «Top Chef», la Française s’est fait remarquer et revient bientôt sur le petit écran.

La personnalité très enjouée de la cheffe avait immédiatement divisé les téléspectateurs du concours de M6 en février. Justine Piluso, 26 ans, avait autant agacé qu’attiré la sympathie. Éliminée après seulement six émissions, elle était retournée derrière les fourneaux de son restaurant parisien sans imaginer qu’elle les quitterait de nouveau quelques mois plus tard pour repasser devant les caméras de télévision.

En septembre, Justine avait annoncé sur Instagram , avec tout l’enthousiasme qu’on lui connaît, qu’elle allait avoir sa propre émission, sans donner d’autres détails. Aujourd’hui, on en sait plus. C’est sur la chaîne Téva, qui appartient au groupe M6, que la jeune femme apparaîtra dès le 15 novembre 2020 dans un programme hebdomadaire intitulé «Batch Cooking».

Le principe? Cuisiner en deux heures chaque dimanche tous les repas de la semaine, qu’il ne restera plus qu’à réchauffer. «L’idée de base, c’est de profiter que le poste de travail est prêt, que les plaques et le four sont chauds, que les ustensiles sont sales, pour cuisiner le plus possible en une seule fois», résume Justine. Chaque semaine, la Parisienne se rendra dans une famille différente pour lui proposer des idées de menus adaptées à ses besoins.