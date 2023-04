Europa League: Juventus – Sporting en direct

Paul Pogba, après un nouveau mois d’arrêt pour une blessure musculaire, a réintégré le groupe de la Juventus Turin et commence la rencontre sur le banc. «Il est convoqué, on verra s’il peut jouer, a commenté Masimiliano Allegri. C’est important qu’il ait fait quelques entraînements avec l’équipe sans s’arrêter. Si on peut le retrouver pour la fin de saison, ce serait très important parce que n’oublions pas qu’elle est encore longue avec neuf matches de championnat et peut-être sept matches de Coupe d’Italie et d'Europa League».