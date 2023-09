Un nouveau record du monde dans la K-pop pour Lisa de Blackpink

Le 27 septembre 2023, à la veille de son premier spectacle au Crazy Horse de Paris , Lisa a reçu une excellente nouvelle: «Money» a été homologué par le «Livre Guinness des records» en tant que «premier morceau de K-pop d’un artiste solo à atteindre 1 milliard de streams sur Spotify.» La Thaïlandaise de 26 ans n’a pas réagi à ce record. Il faut dire que ce n’est pas son premier, loin de là. En tant qu’artiste solo de ce style musical, elle a déjà été la première à remporter un prix aux MTV Video Music Awards et aux MTV Europe Music Awards, et elle est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec près de 98 millions d’abonnés.

Sans oublier que la chanteuse et danseuse est membre de Blackpink, le plus grand girls band de K-pop de tous les temps, dont le nom a déjà été inscrit plusieurs fois dans le «Livre Guinness». Parmi les records les plus spectaculaires de la formation, on peut citer celui du groupe féminin le plus écouté sur Spotify, avec 8,88 milliards de streams, et celui du groupe le plus suivi sur YouTube, avec plus de 90 millions d’abonnés.