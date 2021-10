Afghanistan : Kaboul dans le noir après une explosion contre un pylône électrique

«L’approvisionnement électrique est interrompu à Kaboul et dans certaines régions» a annoncé la compagnie nationale d’électricité afghane.

«Une explosion a détruit un pylône électrique dans le secteur de Qala Murad Beg, dans la région de Kaboul, et coupé une ligne d’électricité importée de 220 kV, par conséquent l’approvisionnement est interrompu à Kaboul et dans certaines régions», a écrit la compagnie dans un communiqué.

Origine inconnue

Les talibans, lorsqu’ils menaient l’insurrection contre le gouvernement afghan et les forces alliées, ont eux-mêmes à plusieurs reprises utilisé cette méthode, notamment pour réclamer le rétablissement de l’électricité dans les zones qu’ils contrôlaient.

Pour son approvisionnement en électricité, l’Afghanistan, pays ravagé par la guerre pendant vingt ans, dépend aux trois quarts des pays voisins, essentiellement l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Depuis l’arrivée des talibans au pouvoir à la mi-août, le régime, privé des aides internationales, doit à ses partenaires entre 60 et 90 millions de dollars (entre 55 et 82 millions de francs), selon les estimations.