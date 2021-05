Afghanistan : Kaboul enterre ses écolières mortes dans un attentat

Des dizaines de jeunes filles décédées samedi dans une série d’explosions reposent désormais au sommet d’une colline de la capitale afghane.

Des dizaines de jeunes filles ont été enterrées dimanche dans un cimetière situé au sommet d’une colline à Kaboul, au lendemain de l’attentat le plus meurtrier depuis un an en Afghanistan, qui a visé une école.

Une série d’explosions s’est produite devant cet établissement scolaire pour filles du quartier surtout peuplé de chiites hazaras de Dasht-e-Barchi, dans l’ouest de la capitale afghane, au moment où nombre de ses habitants faisaient leurs courses: plus de 50 personnes, en majorité des lycéennes, ont été tuées et une centaine a été blessée.

Un «groupe de sauvages»

«Je me suis précipité sur les lieux (après les explosions) et je me suis retrouvé au milieu des cadavres, d’os brisés et de mains et de têtes coupées», a témoigné Mohammad Taqi, un habitant de Dasht-e-Barchi, dont les deux filles, qui étudient dans l’école visée, ont survécu à l’attaque. «Toutes ces personnes étaient des filles. Leurs corps s’entassaient.»