Afghanistan

Kaboul veut libérer 900 talibans

En réponse à l’annonce par les talibans d’un cessez-le-feu, le président afghan a lancé la procédure de libération de plusieurs centaines de prisonniers talibans.

«Comme c’est technique, avec les procédures judiciaires, parfois la documentation prend plus longtemps que ce qu’on pense. Donc on pourrait arriver à 900 ou d’ici à la fin de la journée parvenir à un chiffre entre 800 et 900. Mais la décision est de libérer 900 (prisonniers talibans) aujourd’hui», a-t-il expliqué.