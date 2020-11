Génocide rwandais : Kabuga devant la justice à La Haye

Classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde jusqu’à son arrestation en mai près de Paris après 25 ans de cavale, le «financier» présumé du génocide au Rwanda Félicien Kabuga a comparu devant les juges du MTPI.

Une capture d'écran du site Internet d'Interpol montrant Félicien Kabuga, l'un des suspects les plus recherchés du génocide rwandais. (20 mai 2020)

«Très fatigué» et affaibli, le «financier» présumé du génocide au Rwanda Félicien Kabuga a comparu mercredi pour la première fois devant le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), deux semaines après son transfert à La Haye depuis la France.

Classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde jusqu’à son arrestation en mai près de Paris après 25 ans de cavale, c’est dans un fauteuil roulant, derrière un écran en verre et muni d’un masque de protection, que M. Kabuga a écouté impassiblement les sept chefs d’inculpation qui le visent, dont celui de génocide.

M. Kabuga devait initialement être transféré à Arusha pour y être jugé par le MTPI – qui possède une division en Tanzanie et une aux Pays-Bas – mais a finalement été envoyé à La Haye dans l’attente d’un examen médical.

Planification du génocide

Ancien président de la tristement célèbre Radio télévision libre des Mille collines (RTLM), qui diffusa des appels aux meurtres des Tutsi, M. Kabuga est mis en accusation par le MTPI notamment pour «génocide», «incitation directe et publique à commettre le génocide» et «crimes contre l’humanité (persécutions et extermination)».