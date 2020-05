Génocide au Rwanda

Kabuga «veut être jugé en France»

Le financier présumé du génocide rwandais Félicien Kabuga a été arrêté près de Paris après 25 ans de cavale.

Une capture d'écran du site Internet d'Interpol montrant Félicien Kabuga, l'un des suspects les plus recherchés du génocide rwandais. (20 mai 2020)

Le financier présumé du génocide rwandais Félicien Kabuga, arrêté samedi en France, a comparu mercredi pour la première fois publiquement devant la justice et fait savoir qu’il voulait «être jugé en France».

Celle-ci doit examiner la validité du mandat d’arrêt émis par le Mécanisme des tribunaux pénaux internationaux (MTPI) – la structure chargée d’achever les travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) – puis émettre un avis, favorable ou non, sur sa remise.

Le MTPI a une branche à Arusha et une autre à La Haye.

Transféré à La Haye?

Lors de l’audience, au cours de laquelle Félicien Kabuga a indiqué, en kyniarwanda, être âgé de 87 ans et non 84 ans comme cela était mentionné dans le mandat d’arrêt, ses avocats ont demandé un délai de huit jours pour pouvoir préparer sa défense, ce qui a été accepté. Il devra donc de nouveau comparaître le 27 mai.

«Félicien Kabuga bénéficie de la présomption d’innocence et a droit à un procès équitable», a plaidé l’un de ses avocats.

«Il veut être jugé en France, c’est ce qu’il m’a demandé de défendre», a poursuivi Me Laurent Bayon.

«La justice a attendu Félicien Kabuga 25 ans, pourquoi une telle précipitation?» a-t-il lancé, affirmant que le parquet général voulait «se débarrasser» de lui et «le voir juger ailleurs, surtout pas en France».

M. Kabuga est mis en accusation par le MTPI pour, notamment, «génocide», «incitation directe et publique à commettre le génocide» et «crimes contre l’humanité (persécutions et extermination)».