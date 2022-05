Kadebostany a joué à la porte de Brandebourg 

«Notre venue était organisée par 1+1, principale chaîne de télé en Ukraine. Vu que Kadebostany évoque quelque chose là-bas et qu’on y a du succès, on a été invité», a relaté Guillaume, au lendemain de sa performance berlinoise. Le Lausannois garde un souvenir très intense de cette expérience: «C’était hallucinant de jouer à la porte de Brandebourg. Tu ne peux pas faire plus iconique. Le symbole était hyperfort de monter sur scène avec des Ukrainiennes pour qui c’était, en plus, la première fois à Berlin. C’était mégapuissant. En fait, je crois que ce qu’on a fait me dépasse complètement.»