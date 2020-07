Foot US

Kaepernick et Disney s’unissent contre le racisme

Colin Kaepernick, à l'origine du genou posé à terre pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières faites aux Noirs, va s'associer à Disney pour un programme sur les discriminations raciales,

L'accord conclu avec l'ancien quarterback porte sur des fictions et documentaires «du point de vue des personnes noires et de couleur», parmi lesquels «une docu-série exclusive retraçant le parcours de Kaepernick» au cours des cinq dernières années, indique Disney dans un communiqué.

Kaepernick n'a plus joué dans la ligue NFL depuis plus de trois ans et la fin de son contrat avec les San Francisco 49ers qu'il avait conduits à la finale du Super Bowl en 2013. Aucun club ne l'a engagé après le mouvement de contestation qu'il a lancé à l'automne 2016, mouvement relayé par d'autres sportifs américains tout au long de l'année suivante. Cette vague de révolte avait provoqué l'ire de Donald Trump qui a traité de «fils de pute» ceux qui offensaient selon lui le drapeau américain, la nation et ses militaires.