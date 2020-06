Football américain

Kaepernick se lance dans l’édition d’auteurs noirs

L’ancien joueur de NFL va se lancer dans une nouvelle aventure avant de, peut-être, retrouver une équipe.

En attendant de peut-être redevenir un joueur de football américain en NFL, Colin Kaepernick, qui s’était fait connaître entre l’automne 2016 et janvier 2017, lorsqu’il s’était plusieurs fois agenouillé pendant l’hymne national américain pour protester contre les violences policières faites aux Noirs, a une nouvelle activité à faire valoir. Il va écrire des histoires axées sur le thème racial et les droits civiques en Amérique, pour la plateforme en ligne Medium.

«Le militant des droits civiques et athlète Colin Kaepernick se joindra à notre conseil d’administration. Medium s’associera à (sa société d’édition) Kaepernick Publishing pour créer et proposer des histoires axées sur le thème racial et les droits civiques en Amérique, et pour élever les voix émergentes des communautés de couleur», indique le communiqué.