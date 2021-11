Los Angeles : Kaia Gerber a rompu avec son copain

Le top model américain s’est séparé de l’acteur Jacob Elordi, après un an de romance.

Kaia Gerber et Jacob Elordi se sont rencontrés en septembre 2020.

Ils formaient l’un des couples les plus sexy de Hollywood. Malheureusement pour eux, tout est fini entre Kaia Gerber et Jacob Elordi. Ensemble depuis septembre 2020, le top model américain de 20 ans et l’acteur australien de 24 ans seraient restés malgré tout en bons termes. «Cette rupture a été faite de manière amicale, révèle une source au site Just Jared. Ils prennent juste des chemins différents.»