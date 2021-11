Kaitlyn Dever touchée par son rôle

Kaitlyn Dever a été révélée au grand public dans la série «Last Man Standing», en 2011. imago images/Matrix

Dans «Dopesick» (à partir du 12 novembre 2021 sur Disney+), Kaitlyn Dever campe une jeune Américaine qui tombe dans l’addiction et la prostitution à cause d’un antidouleur. L’actrice américaine de 24 ans s’est investie passionnément dans cette minisérie sur la crise des opiacés aux États-Unis et les mensonges de la Big Pharma.

Comment avez-vous atterri dans cette minisérie sur cette crise des opiacés?

Même si je vis en Amérique, je n’étais pas au courant de cette injustice et du rôle joué par Purdue Pharma (ndlr: société pharmaceutique qui a été poursuivie pour avoir commercialisé des médicaments antidouleur controversés). Je l’ai découvert en lisant le scénario et cela m’a rendue furieuse. Je me suis dit que je devais absolument contribuer à raconter cette histoire.

Comment vous êtes-vous préparée pour incarner cette jeune femme qui tombe dans l’addiction et la prostitution à cause d’un antidouleur?

Je voulais m’assurer de faire les choses avec soin et respect parce que souvent on édulcore l’addiction à l’écran. Comme moi, le scénariste Danny Strong souhaitait qu’on soit aussi réalistes que possible. J’ai fouillé sur internet, regardé plein de documentaires et lu Dopesick, le livre de Beth Macy qui a inspiré la série. J’ai aussi rencontré quelqu’un de la production qui s’est confié à moi et m’a énormément aidée pour jouer Betsy.

Qu’avez-vous appris pendant vos recherches?

J’ai trouvé plein d’infos sur les effets secondaires physiques de l’OxyContin, mais pas sur la façon dont ce médicament transforme le cerveau et affecte nos émotions. Je serai éternellement reconnaissante à cette personne de la production qui a partagé avec moi son expérience et est devenue un très bon ami. Sa présence sur le tournage a été cruciale pour empoigner et développer mon personnage.

Où en est l’épidémie des opiacés aujourd’hui?

Elle a commencé dans les années 1990, mais le problème existait déjà avant aux États-Unis. Purdue Pharma et la famille Sackler ont aggravé la situation et le problème est toujours là. Notre espoir est que notre série puisse contribuer à éliminer ce fléau qui tue des gens quotidiennement.

Votre personnage est aussi queer…