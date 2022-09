Football : Kaka a participé à son premier marathon et il s’en est brillamment sorti

Dans l’ombre du double champion olympique Eliud Kipchoge, qui a amélioré son propre record du monde (de 2h01’39’’ à 2h01’09’’), le Ballon d’Or 2007 et champion du monde 2022 a atteint son objectif. Et même mieux: il a parcouru les 42,195 kilomètres en 3h38’06’’. Soit le 7900e temps parmi les quelque 45’000 participants engagés.

Vendredi, en conférence de presse, Kaka se disait «aussi excité qu’avant les matches» et affirmait que le combat de son père contre le Covid l’avait poussé à s’aligner au marathon de Berlin: «Il est resté 45 jours à l’hôpital. Heureusement, il est parmi nous aujourd’hui. Il va participer à ce marathon, il ne va pas courir, mais juste marcher. On veut vivre, avec mon frère et mon père, une expérience familiale.»