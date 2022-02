Guerre en Ukraine : Kalachnikov en main, l’ex-président est prêt à se battre

Lors d’une interview surréaliste sur CNN, Petro Porochenko a montré sa détermination à combattre, malgré le peu d’équipement militaire à sa disposition.

Les images sont à peine croyables. En duplex avec CNN depuis une rue de Kiev vendredi, l’ex-président de l’Ukraine se dit prêt à combattre les forces russes. Petro Porochenko indique que son bataillon se trouve à environ deux ou trois kilomètres des combats entre soldats russes et ukrainiens. «Poutine est tout simplement fou. Il est tout simplement le mal, qui vient ici pour tuer des Ukrainiens», estime-t-il.

L’ex-dirigeant montre ensuite le maigre arsenal à la disposition de son bataillon, notamment une «petite Kalachnikov» et deux mitraillettes. «Nous n’avons aucune artillerie lourde, ni tanks», ajoute Porochenko, qui s’efforce de rester confiant. «Peu importe le nombre de soldats que Poutine tue, le nombre de missiles qu’il possède, le nombre d’armes nucléaires qu’il possède, nous, les Ukrainiens, sommes un peuple libre avec un grand avenir européen», affirme-t-il.

Les Klitschko prêts à se battre

Les frères Klitschko sont, eux aussi, déterminés à défendre leur pays. «Je n’ai pas d’autre choix, je dois le faire. Je vais me battre.» C’est par ces mots que Vitali Klitschko a annoncé son intention de se rendre au front. L’ex-champion de boxe poids lourds est le maire de Kiev depuis 2014. Il a expliqué à la chaîne britannique ITV que la priorité était d’œuvrer avec la police et les forces militaires pour les infrastructures essentielles, à savoir la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau aux citoyens.