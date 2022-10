États-Unis : Kaley Cuoco est enceinte de son premier enfant

Carnet rose, à double titre, pour Kaley Cuoco. L’actrice américaine de 36 ans, qui a souffert de dépression , est enceinte de son premier enfant et il s’agit d’une fille. La nouvelle heureuse a été annoncée sur Instagram par celle qui incarnait Penny dans «The Big Bang Theory» et son compagnon, l’acteur de la série «Ozark» Tom Pelphrey. Ils ont partagé une série de photos les montrant avec des tests de grossesse, des vêtements pour bébés, ainsi qu’avec un gâteau fourré d’une crème rose indiquant le sexe de leur futur bébé. La star s’est également prise en photo pour montrer son ventre en train de s’arrondir.

«Une petite fille Pelphrey arrivera en 2023. Je suis plus que bénie et aux anges. Je t’aime Tom Pelphrey», a écrit la comédienne en légende des clichés. La relation de Kaley et Tom a été rendue publique en mai 2022 après que les tourtereaux sont apparus très proches sur les réseaux sociaux. Avant de se mettre en couple avec l’Américain de 40 ans, Kaley Cuoco a été mariée deux fois: avec le joueur de tennis Ryan Sweeting entre 2013 et 2016 et avec le cavalier Karl Cook de 2018 à 2022.