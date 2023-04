Kaley Cuoco est maman

Kaley Cuoco et son compagnon, l’acteur Tom Pelphrey, sont aux anges. Vendredi 30 mars 2023, la star de «The Big Bang Theory» a donné naissance à son premier enfant, une petite fille. Elle a ainsi annoncé la nouvelle à ses 7,7 millions d’abonnés sur Instagram, dimanche 2 avril, en dévoilant des clichés du bébé. «Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nouvelle lumière de nos vies! Nous sommes ravis et reconnaissants pour ce petit miracle. Merci aux médecins, infirmières, famille et amis qui nous ont énormément aidés ces derniers jours. Nous sommes bénis au-delà de toute croyance», a-t-elle écrit en légende.