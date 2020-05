Football

Kalou suspendu après avoir fait scandale

L'attaquant du Hertha a bafoué les consignes sanitaires et créé un malaise en Allemagne. Gelson Fernandes réagit.

À l'heure où l'Allemagne fait figure de premier de classe en Europe dans sa gestion du Covid-19 et au moment où la Bundesliga, forte de certitudes et de mesures strictes, s'apprête à reprendre la saison, la vidéo fait tache. On parle des images filmées via son smartphone par Salomon Kalou, l'attaquant du Hertha Berlin. On y voit l'Ivoirien faire fi de toutes les mesures sanitaires qui doivent pourtant accompagner une reprise du championnat prévue dès la mi-mai.

«Inacceptable»

Gelson «pour la reprise»

«Tout ce que je sais, c'est qui si on ne reprend pas le championnat en Allemagne, alors que nous sommes dans le pays le plus sûr et le plus avancé pour le faire, je ne vois pas comment on pourrait reprendre ailleurs. Je ne sais pas ce qui sera décidé mercredi, c'est dur à dire. Personnellement, pour la survie des clubs, je suis pour la reprise. Pour ma santé? Je n'ai pas peur du coronavirus, je suis en bonne santé, comme tous les joueurs, je suis respectueux des mesures à observer et ma famille est déjà en Suisse. Donc je peux jouer.»