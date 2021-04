«Pas leur place dans le foot suisse»

La SSR souligne que d’aucune manière, elle ne tolère le racisme et la discrimination. Elle présente ses excuses officielles au joueur, au FC Bâle, ainsi qu’au public. La Swiss Football League a rapidement réagi à cette intervention. Elle «salue l’action rapide et cohérente de la SRF» et rappelle que «le racisme et toute forme de discrimination n’ont pas leur place dans le football suisse». Le club rhénan s’est lui contenté d’un Tweet «Nein zu Rassismus».