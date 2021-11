Attentats du 13-Novembre : Kamala Harris a déposé un bouquet en hommage aux victimes

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a déposé un bouquet de fleurs blanches, samedi, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Kamala Harris a tenu à rendre hommage aux victimes des attentats commis à Paris six ans plus tôt, jour pour jour, le 13 novembre 2015.

Un peu plus tôt dans la matinée, les deux établissements avaient eu la visite du P remier ministre français Jean Castex et de la maire de Paris Anne Hidalgo, venus se recueillir six ans après les attentats qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et dans la capitale.