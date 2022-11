Kamala Harris en soutien aux Philippines face à la Chine

Asie : Kamala Harris aux Philippines en signe de soutien face à la Chine

La visite de Kamala Harris aux Philippines permettra de réaffirmer les engagements des États-Unis «en matière de défense» et «l’importance de notre alliance pour la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale».

La vice-présidente effectuera, la semaine prochaine, une tournée en Asie pour participer notamment au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, à Bangkok, en remplacement du président Joe Biden, qui doit assister au mariage de sa petite-fille. Elle sera, mardi, la plus haute responsable américaine à se rendre dans la province de Palawan, dans l’ouest de l’archipel philippin, au bord de la mer de Chine méridionale, dont une grande partie est revendiquée par Pékin.

Soutien régulier

Kamala Harris, qui rencontrera la veille, à Manille, le président Ferdinand Marcos Jr, échangera avec des habitants et des garde-côtes philippins à Puerto Princesa, la capitale de Palawan. Cela permettra de «réaffirmer nos engagements en matière de défense envers les Philippines et l’importance de notre alliance pour la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale», a déclaré le responsable.