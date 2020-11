Etats-Unis : Kamala Harris déjà favorite pour la présidentielle de 2024

La vice-présidente élue suscite l’enthousiasme dans son camp. La Californienne, âgée de 56 ans, représente le multiculturalisme américain et fait oublier la défaite de Hillary Clinton en 2016.

Democratic presidential candidate Sen. Kamala Harris, D-Calif., speaks at a Service Employees International Union forum on labor issues, Saturday, April 27, 2019, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

«C’est incroyable, on n’a jamais vu une femme si haut sur l’échelle du pouvoir», s’est réjouie à New York Devi Kowlessar, agent immobilier qui, comme la vice-présidente élue, est d’origine indienne. «Elle représente tellement de choses. Elle pourrait devenir notre prochain président!»

«Un exemple pour les jeunes filles»

Mais samedi, l’heure était à la célébration. «Kamala, c’est l’avenir», pour Theodora Egbuchulam, et son élection «montre aux enfants que l’Amérique est plus comme nous que comme un homme blanc typique.»

Pour Kelly Dittmar, directrice de recherche au Centre sur les femmes et la politique à l’université Rutgers, la sénatrice va apporter à la Maison Blanche «le point de vue et l’histoire d’une femme noire et originaire d’Asie du Sud-Est qui a passé sa vie aux Etats-Unis». C’est là, dit-elle, que réside le pouvoir de la «représentation», qui «amène à de meilleures décisions, plus inclusives.»