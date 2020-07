Campagne électorale USA

Kamala Harris favorite pour devenir colistière de Joe Biden

Décrite comme «Talentueuse» par Joe Biden, la sénatrice de 55 ans est en pole position pour accompagner le candidat démocrate sur sa route vers la Maison-Blanche.

Des notes manuscrites de Joe Biden vantant les mérites de Kamala Harris et «l’erreur» d’un site annonçant qu’il l’avait choisie comme colistière: les spéculations allaient bon train mercredi sur les chances de la sénatrice de l’accompagner dans la présidentielle contre Donald Trump et de devenir, en cas de victoire, la première femme vice-présidente des États-Unis.

Démenti par le clan Biden

Un passé encombrant

La trajectoire de cette fille d’immigrés jamaïcain et indien incarne le meilleur du rêve américain. Après deux mandats de procureure à San Francisco (2004-2011), elle avait été élue, deux fois, procureure de Californie (2011-2017), devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire, à diriger les services judiciaires de l’État le plus peuplé du pays.

Depuis la Caroline du Sud jusque dans le Michigan pendant la primaire, des électeurs noirs et progressistes déploraient sa réputation de dureté. En cause, notamment, son soutien à une loi californienne qui punissait durement les parents des enfants séchant l’école, ce qui avait été perçu comme affectant surtout les minorités et les plus modestes. Elle avait alors défendu son bilan et ses réformes judiciaires et policières.