Election présidentielle USA : Kamala Harris, l’atout dynamique de Joe Biden

La première colisitère noire ayant de réelles chances d’être élue à la présidence apporte de l’énergie à la très discrète campagne de Joe Biden.

Discours sous les hourras, visite au café du coin, «surprise» à des étudiants et éclats de rire: Kamala Harris, 56 ans et première candidate noire à la vice-présidence des États-Unis, donne des airs dynamiques de «pré-pandémie» à la campagne en sourdine du septuagénaire Joe Biden.

Tailleur, escarpins et masque noirs dans la chaleur automnale du sud des États-Unis, jean et Converse en d’autres occasions, la première colistière noire et d’origine indienne ayant de réelles chances d’être élue doit représenter la jeunesse et la diversité de la base démocrate aux côtés du candidat à la présidence âgé de 77 ans. En plus de son solide CV de sénatrice et ex-procureure de Californie.