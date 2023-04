Etats-Unis: Kamala Harris place l’avortement au coeur de la campagne pour 2024

«Le RNC (comité national du parti républicain, NDLR) va continuer à tenir Biden responsable de ses mensonges, et en novembre 2024, les Américains en feront de même», a assuré Ronna McDaniel, la cheffe du parti dans un communiqué. Le site, nommé «factcheckbiden.com», a été mis en ligne lundi et mêle des «fact-checking» des déclarations du président démocrate et des billets d’opinion.