États-Unis : Kamala Harris prête à en découdre avec Mike Pence

La colistière de Joe Biden entend «mener un réquisitoire» contre le vice-président américain, lors de l’unique débat télévisé qui les opposera mercredi soir à Salt Lake City, dans l’Utah.

La démocrate Kamala Harris espère déployer mercredi soir son répertoire d’ex-procureure contre le républicain Mike Pence, lors du seul débat télévisé entre les candidats à la vice-présidence des Etats-Unis. Et elle doit montrer qu’elle peut apporter à la campagne de Joe Biden de la vitalité et de la pugnacité.

Fille d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, cette Américaine de première génération pourrait aussi mieux attirer la part d’un électorat plus divers qui a soif de se voir mieux représenté au sommet du pouvoir.

Masquée contre le coronavirus et respectant les distances de précaution comme Joe Biden, elle a dansé dans les rues au rythme des fanfares. Et c’est avec ses baskets Converse aux pieds qu’elle a rencontré la famille de Jacob Blake, un homme noir grièvement blessé par la police, en pleine vague de colère historique contre le racisme aux Etats-Unis.

Pionnière

«Ma mère me disait souvent: Kamala, tu seras peut-être la première à accomplir de nombreuses choses. Assure-toi de ne pas être la dernière», aime répéter celle qui a grandi à Oakland, fière de la lutte pour les droits civiques de ses parents: un père professeur d’économie, et une mère, aujourd’hui décédée, chercheuse spécialiste du cancer du sein.

«Inquiète» face à Pence

Surprenant l’auditoire, et son rival, elle avait critiqué avec virulence ses positions passées concernant les politiques de déségrégation raciale dans les années 1970. En racontant comment, petite fille, elle était dans l’un des bus amenant les écoliers noirs dans les quartiers blancs, elle avait ému, et bondi dans les sondages.

«JE ME SENS BIEN!», a-t-il tweeté, se disant impatient de débattre une nouvelle fois, le 15 octobre, avec son adversaire démocrate Joe Biden. A moins d’un mois du scrutin, le président américain joue, tweets et vidéos à l’appui, la carte du dirigeant sans peur ayant dompté le virus et appelant ses compatriotes à ne pas laisser le Covid-19 les «dominer».

«Allons-nous fermer notre pays? Non, nous avons appris à vivre avec, de la même manière que nous apprenons à vivre avec le Covid, qui, chez la plupart des gens, est beaucoup moins mortel!", a-t-il ajouté, au mépris des chiffres.