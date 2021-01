Mode : Kamala Harris «relax» à la Une de Vogue: c’est le tollé

La controverse suscitée par la Une de vogue consacrée à la vice-présidente élue des Etats-Unis a forcé la patronne du magazine à prendre la parole.

Le cliché, qui montre la future vice-présidente devant des tentures roses et vertes – aux couleurs de la prestigieuse association étudiante à laquelle elle a appartenu – a été pris dans le cadre d’une série réalisée par le photographe noir Tyler Mitchell – qui avait fait la Une de Vogue en 2018 avec des portraits de Beyoncé.

Il a été choisi au détriment d’une autre de ses photos, plus formelle, où la future numéro deux américaine croise les bras, en tailleur-pantalon bleu clair.

«Incroyable victoire»

«Nous avons évidemment entendu et compris la réaction à la couverture du magazine papier et je tiens à réitérer que nous n’avions absolument pas l’intention, en aucune façon, de diminuer l’importance de l’incroyable victoire de la vice-présidente élue», a déclaré Anna Wintour à la journaliste du New York Times Kara Swisher.