Athlétisme : Kambundji manque la médaille pour dix centièmes

«C’est mon cinquième titre mondial sur 100 m, et il arrive à 35 ans, oui j’ai bien dit 35 ans!»

La victoire est allée à Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée championne du monde du 100 m pour la cinquième fois à 35 ans. Elle s’est imposée en 10’’67 devant deux autres Jamaïcaines, Shericka Jackson et Elaine Thompson-Herah. Jamais personne n’avait couru aussi vite en finale mondiale.

«Je crois dur comme fer que je suis capable de courir plus vite, et comme j’y crois, je ne m’arrêterai pas tant que je ne l’aurai pas fait», a lancé en zone mixte la Caribéenne, qui, comme ses compatriotes, ne s’est pas présentée en conférence de presse.

«Le secret de ma réussite, c’est que je suis une compétitrice. J’adore la compétition et je crois que Dieu m’a donné un don. Je travaille dur, je suis assidue, déterminée, et j’en veux toujours plus», a poursuivi celle qui doit encore courir le 200 m et le 4x100 m à Eugene.