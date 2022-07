Athlétisme: Kambundji qualifiée pour les demies du 200m, double troisième sacre ailleurs

Mujinga Kambundji et Abby Steiner ont dominé leur série du 200 mètres.

Mujinga Kambundji confirme sur sa bonne lancée lors de ces Mondiaux d’athlétisme. La Suissesse s’est qualifiée pour les demi-finales du 200 mètres dans la nuit de lundi à mardi. Elle a réalisé le huitième meilleur temps (22’’34), toutes séries confondues, et le deuxième dans sa série à elle. Cela lui permet de disputer les demi-finales de l’épreuve, qui sont programmées dans la nuit de mardi à mercredi, à Eugène (USA). La Bernoise de 30 ans s’était déjà illustrée plus tôt dans ces Mondiaux, en terminant à la cinquième position du 100 mètres féminin.

Les hommes disputaient aussi l’épreuve du 200 mètres dans la nuit. William Reais n’est pas parvenu à se qualifier pour les phases suivantes. Le Grison de 23 ans a terminé à la 32e place du classement, et surtout, à la cinquième place de sa série avec son meilleur temps de la saison: 20’’71.

Couronne conservée en triple et en hauteur

La Vénézuélienne Yulimar Rojas au triple saut et le Qatari Mutaz Essa Barshim au saut en hauteur ont fait un «double triple» en remportant un 3e titre mondial consécutif lundi à Eugene.

Presque en même temps, et à une vingtaine de mètres de distance, Rojas et Barshim ont de nouveau dominé leurs concurrents lors d’une finale mondiale après 2017 à Londres et 2019 à Doha.