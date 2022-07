Mondiaux d’athlétisme: Kambundji se rate et termine dernière de sa finale du 200m

Mondiaux d’athlétisme : Kambundji manque sa finale, Jackson et Lyles impressionnent

La Bernoise s’est classée dernière de la finale du 200m, loin de son record de Suisse. La Valaisanne Lore Hoffmann s’est qualifiée pour les demies du 800m.

Mujinga Kambundji n’a pas réussi à rééditer sa performance des demies. AFP

Déception pour Mujinga Kambundji. Qualifiée avec le 7e chrono des demi-finales malgré un nouveau record de Suisse (22''05), la Bernoise de 31 ans savait qu’elle devait réaliser un incroyable exploit pour espérer une médaille lors de la finale du 200m des Mondiaux de Eugene, aux États-Unis. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la sprinteuse suisse a totalement manqué son affaire.

Malgré un bon départ – meilleur temps de réaction –, Kambundji, placée dans le couloir No 1, n’a pas réussi à faire la différence dans le virage, craquant dans la dernière ligne droite pour finalement terminer à la 8e et dernière place de cette finale (22''55). Pour rééditer son exploit aux Mondiaux de Doha, où elle avait obtenu la médaille de bronze, elle aurait dû courir en dessous des 22''02. La médaille d’or est revenue à Shericka Jackson, déjà la plus rapide en demies. «Les filles m’ont poussée, je suis heureuse avec ce record des championnats et de Jamaïque, je ne peux pas me plaindre», a-t-elle dit au micro du stade.

La Jamaïcaine de 28 ans, qui récolte son premier titre international, est devenue championne du monde en réussissant le 2e meilleur chrono de tous les temps (21''45), à seulement 11 centièmes du vieux record du monde de l’Américaine Florence Griffith-Joyner (21''34 en 1988). Jackson, Ancienne coureuse de 400m, a devancé sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21''81), victorieuse du 100m dimanche, et la tenante du titre britannique Dina Asher-Smith (22''02).



Kambundji au repos

Lyles impressionne

Noah Lyles a couru à onze centièmes du record du monde. AFP

L’Américain Noah Lyles a conservé l’or mondial du 200m en réalisant le troisième meilleur temps de l’histoire sur la distance en 19’’31, à onze centièmes du record du monde détenu par la légende jamaïcaine Usain Bolt (19’’19), à Eugene (Oregon) jeudi.

Seuls Bolt, deux fois, et un autre Jamaïcain, Yohan Blake (19''26), ont désormais couru plus vite que Lyles sur le demi-tour de piste. «J’ai couru tellement vite. J’espérais vraiment que ça soit un chrono rapide, mais quand j’ai vu ce chrono, je me suis dit: sérieusement?», s’est étonné le désormais double champion du monde à même la piste, qui en a déchiré son maillot la ligne d’arrivée franchie. «Je l’ai fait devant toute ma famille, ma mère est dans les tribunes, je suis super fier!», a apprécié le médaillé de bronze olympique 2021.

Hoffmann passe en demies

Lore Hoffmann s’est elle qualifiée pour les demi-finales du 800m. La Valaisanne de 25 ans a parcouru la distance en 2'01''63. Troisième de sa manche, elle a signé le 22e temps des séries. La nuit prochaine en demies, il lui faudra donc être plus rapide pour se hisser en finale. L’Éthiopienne Diribe Welteji s’est montrée la plus performante (1'58''83), devant la Britannique Jemma Reekie (1'59''09) et la Jamaïcaine Adelle Tracey (1'59''20).