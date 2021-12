Kamila et Noré bientôt parents pour la 2e fois

France : Kamila et Noré bientôt parents pour la deuxième fois

Les amoureux, qui ont un fils d’1 an, ont annoncé sur Instagram que leur famille allait s’agrandir.

Sur le premier, on peut voir Noré en train d’embrasser le ventre de son épouse tandis que leur fils rigole sur les épaules de son papa. Sur le second, le couple, tout sourire, présente les images de l’échographie de Kamila. «Bientôt 4 Inchallah. Et oui, notre famille s’agrandit bel et bien! On est trop heureux», ont écrit les amoureux en légende.