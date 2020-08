États-Unis

Kane Brown s’est perdu dans sa propriété

Une petite balade sur le domaine de sa nouvelle demeure a tourné au cauchemar pour la jeune star de la country.

Le chanteur, récompensé par de multiples American Music Awards en 2018 et 2019, a expliqué que le jour où il avait emménagé dans sa nouvelle propriété, à Nashville, dans le Tennessee, il avait décidé de faire visiter les 12 hectares du domaine à un ami et sa copine. «J’ai dit à ma femme que nous n’en avions que pour 30 minutes. J’étais en short et en T-shirt. Les 30 minutes se sont transformées en 3 heures. Il a commencé à pleuvoir, puis la nuit est tombée», s’est-il souvenu. L’artiste de 26 ans a précisé que la bande n’avait emporté avec elle qu’un seul smartphone. «Nous avons utilisé le GPS pour essayer de rentrer, mais il nous emmenait toujours près de falaises que l’on ne pouvait pas franchir avec un 4x4», a-t-il raconté. Leur téléphone n’ayant plus que 7 % de batterie, l’angoisse d’être perdus ajoutée à celle d’être coupés du monde a déstabilisé l’accompagnatrice. «Elle a commencé à paniquer. Elle est asthmatique; on devait rapidement trouver une solution pour l’aider. Pas d’autre choix que d’appeler les flics», a avoué Brown.