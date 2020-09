People : Kanye West a-t-il uriné sur son Grammy Award?

Le rappeur de 43 ans a publié une vidéo sur Twitter où il semble être en train d’uriner sur un trophée. Kanye West a inondé le réseau social de tweets où il s’insurge contre l’industrie de la musique.

Le mari de Kim Kardashian est fâché et il le fait savoir. Ces derniers jours, l’artiste et candidat à la Maison Blanche a fait pleuvoir les tweets où il critique les maisons de disques, qu’il décrit, comme la NBA, comme «des bateaux négriers des temps modernes». Celui qui se fait appeler Yeezus a illustré ses propos en publiant, mercredi 16 septembre, une vidéo où il semble uriner sur un Grammy Award, accompagné du commentaire «Croyez-moi… JE NE VAIS PAS M’ARRÊTER».

Twitter comme défouloir

L’Américain aux multiples facettes et personnalités n’en est pas à son coup d’essai concernant les déchaînements sur le réseau social. Il est même coutumier du fait, et a d’ailleurs annoncé vouloir réunir à nouveau Puma et Adidas, après avoir critiqué la première en annonçant que ses designs étaient «de la m**** embarrassante». Il a ensuite présenté ses excuses, toujours sur Twitter.