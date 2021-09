Kanye West ne suit plus Kim Kardashian sur Instagram

États-Unis : Kanye West agit étrangement avec son compte Instagram

Le rappeur a supprimé son abonnement à Kim Kardashian avant de rendre son compte du réseau social privé.

Tôt le 13 septembre 2021, Kanye West a cessé de suivre sa future ex-femme Kim Kardashian sur Instagram. Plus tard dans la journée, le rappeur de 44 ans a passé son compte en privé, pour le plus grand désespoir de ses 8,2 millions d’abonnés. L’artiste de Chicago n’a pas expliqué quelles étaient les raisons qui l’avaient poussé à agir de la sorte. Ce d’autant plus que Kim Kardashian n’a pas, pour sa part, cessé de le suivre.