Los Angeles : Kanye West annonce la «mort» de Pete Davidson

Le rappeur a réagi au retour au célibat de Kim Kardashian en publiant un faux avis de décès de son ex de 28 ans.

C’est une «blague» de très mauvais goût qu’a faite Kanye West lundi 8 août 2022 sur Instagram. Trois jours après l’annonce de la séparation de Kim Kardashian et Pete Davidson , le rappeur de 45 ans a réagi à sa façon avec un post pour le moins déplacé.

Le rappeur, poursuivi par un service de location de vêtements, a partagé une fausse Une du «New York Times» sur laquelle il était écrit en gros: «Skete Davidson (ndlr: le surnom qu’il donnait à Pete Davidson) mort à l’âge de 28 ans». En plus petit, il était également inscrit que Kid Cudi était supposé se produire à l’enterrement, mais qu’il craignait les jets de bouteilles. Il s’agissait d’une référence au rappeur et ancien ami de Kanye qui l’avait remplacé durant un festival, mais qui avait dû quitter la scène après que des spectateurs lui avaient lancé des bouteilles et autres objets dessus.