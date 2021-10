Etats-Unis – Kanye West change légalement de nom et s’appelle désormais «Ye»

États-Unis : Kanye West change légalement de nom et s’appelle désormais «Ye»

Un juge de Los Angeles a accédé à la demande du rappeur américain, qui s’appelle désormais «Ye», sans nom de famille.

Ye a beau être l’un des rappeurs les plus connus au monde, ses troubles bipolaires et sa séparation très médiatisée ont récemment éclipsé ses œuvres.

L’artiste précédemment connu sous le nom de Kanye West s’appelle désormais officiellement «Ye». «Ye» tout court, sans nom de famille ni deuxième prénom et c’est un juge de Los Angeles qui a accédé à la demande du rappeur de 44 ans, a confirmé lundi à l’AFP un porte-parole du tribunal de la ville.

Troubles bipolaires

Le rappeur avait sorti en 2018 un album intitulé «Ye». Cet été, le rappeur a sorti, après un long retard, un album de deux heures et 27 titres intitulé «Donda», le prénom de sa mère décédée en 2007. Ye a beau être l’un des rappeurs les plus connus au monde, ses troubles bipolaires et sa séparation très médiatisée ont récemment éclipsé ses œuvres.