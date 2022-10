Kanye West choque avec White Lives Matter

Paris : Kanye West choque en portant un T-shirt White Lives Matter

Durant son défilé à Paris, le rappeur et créateur s’est affiché avec un vêtement arborant ce slogan des suprémacistes blancs.

Lundi 3 octobre 2022, Kanye West a organisé un défilé surprise à la Fashion Week de Paris devant une soixantaine d’invités. Ce n’est cependant pas la présentation de sa nouvelle collection qui a le plus attiré l’attention, mais le T-shirt à manches longues que le rappeur et créateur accro au porno portait. Il faut dire qu’au dos du vêtement était inscrit «White Lives Matter» (Les vies des Blancs comptent, en français), un slogan utilisé par les suprémacistes blancs aux États-Unis depuis plusieurs années en réponse au mouvement Black Lives Matter.

La commentatrice politique conservatrice américaine Candace Owens a partagé sur Twitter un cliché la montrant, de dos, aux côtés de Kanye avec le même slogan écrit sur son T-shirt. Et l’image a déclenché une avalanche de commentaires de personnes outrées. À commencer par le fils de Will Smith, Jaden. «Je me fous de savoir qui il est, si je ne suis pas d’accord avec le message, je m’en vais», a-t-il tweeté.