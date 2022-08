Kanye West défend sa collection en sac-poubelle

États-Unis : Kanye West défend sa collection en «sacs poubelle»

Peu de temps après avoir fait le buzz avec la présentation de sa collection dans les points de vente, l’Américain s’est défendu bec et ongles. Quand Fox News lui a demandé s’il comprenait les critiques et les moqueries autour du fait que ses vêtements étaient présentés dans ce qui s’apparente à des sacs poubelle et non sur des cintres, la réponse de Kanye West a fusé: «Je suis un innovateur et je ne suis pas là pour m’asseoir devant vous pour m’excuser pour mes idées».