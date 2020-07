États-Unis

Kanye West en plein épisode bipolaire?

Le rappeur n’irait pas bien du tout et ses proches seraient inquiets pour lui.

Près d’une semaine après l’annonce de la candidature de Kanye West à l’élection présidentielle américaine de novembre prochain, TMZ révèle que le rappeur et producteur serait en plein épisode bipolaire. Selon les sources du site américain, cela serait même à l’origine des propos étranges de la star de 43 ans ces derniers jours.

Outre son entrée dans la course à la Maison-Blanche le 5 juillet, le mari de Kim Kardashian a donné une interview au magazine «Forbes» le 8 juillet dans laquelle il a notamment fait part de ses doutes sur les vaccins – qu’il qualifie de «marque de la bête» – annoncé qu’il avait souffert du Covid-19 et indiqué que son parti politique s’appellera The Birthday Party, soit le parti d’anniversaire, «parce que quand il aura gagné ce sera l’anniversaire de tout le monde».